Составлен рейтинг актеров, пользующихся наибольшим доверием у россиян

По результатам опроса, проведенного сервисом «Ромир», был составлен топ-10 актеров, которым россияне доверяют больше всего.

Возглавил список Константин Хабенский, известный по фильмам «Время первых» и «Коллектор».

Второе место занял популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, а тройку лидеров замкнул Никита Михалков, который недавно отпраздновал свой 75-летний юбилей.

© Михаил Метцель/ТАСС

Как отмечает kp.ru, с июня 2020 года первая тройка в этом списке осталась прежней.

В опросе приняли участие 2400 человек старше 14 лет, которым было предложено ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете?».

Требовалось назвать семь артистов. Исходя из того, как часто респонденты упоминали имя того или иного актера, и был составлен рейтинг, пишет издание.

Топ-10 актеров, которым больше всего доверяют россияне:

1. Константин Хабенский

2. Дмитрий Нагиев

3. Никита Михалков

4. Чулпан Хаматова

© Сергей Фадеичев/ТАСС

5. Сергей Безруков

6. Иван Охлобыстин

7. Александр Петров

8. Федор Бондарчук

9. Евгений Миронов

10. Юлия Меньшова

Ранее в распоряжении ridus.ru оказались результаты очередного ежеквартального исследования «Рейтинг доверия „Ромир“ — лето 2020», проведенного холдингом «Ромир» в категории «Интернет». Выяснилось, что среди блогеров и инфлюенсеров в последней «волне» рейтинга наибольшим «кредитом доверия» респондентов пользуются Юрий Дудь, Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева.