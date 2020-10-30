Составлен рейтинг актеров, пользующихся наибольшим доверием у россиян
- 30 октября 2020, 20:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По результатам опроса, проведенного сервисом «Ромир», был составлен топ-10 актеров, которым россияне доверяют больше всего.
Возглавил список Константин Хабенский, известный по фильмам «Время первых» и «Коллектор».
Второе место занял популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, а тройку лидеров замкнул Никита Михалков, который недавно отпраздновал свой 75-летний юбилей.
Как отмечает kp.ru, с июня 2020 года первая тройка в этом списке осталась прежней.
В опросе приняли участие 2400 человек старше 14 лет, которым было предложено ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете?».
Требовалось назвать семь артистов. Исходя из того, как часто респонденты упоминали имя того или иного актера, и был составлен рейтинг, пишет издание.
Топ-10 актеров, которым больше всего доверяют россияне:
1. Константин Хабенский
2. Дмитрий Нагиев
3. Никита Михалков
4. Чулпан Хаматова
5. Сергей Безруков
6. Иван Охлобыстин
7. Александр Петров
8. Федор Бондарчук
9. Евгений Миронов
10. Юлия Меньшова
Ранее в распоряжении ridus.ru оказались результаты очередного ежеквартального исследования «Рейтинг доверия „Ромир“ — лето 2020», проведенного холдингом «Ромир» в категории «Интернет». Выяснилось, что среди блогеров и инфлюенсеров в последней «волне» рейтинга наибольшим «кредитом доверия» респондентов пользуются Юрий Дудь, Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева.
Войти через социальные сети: