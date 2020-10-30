Видео: автомобиль сбил насмерть двух человек на остановке в центре Киева

На улице Крещатик в центре Киева внедорожник влетел в людей, собравшихся на остановке.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения.

На появившихся в Сети кадрах видно, как автомобиль выезжает на площадь, предназначенную только для пешеходов, и чуть не сбивает нескольких из них. Они чудом уворачиваются от машины.

Затем внедорожник вылетает на тротуар и сбивает людей, находившихся на остановке. Останавливается он только после столкновения с машинами, стоящими в пробке на проезжей части.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба полиции Киева, водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время полицейские общаются с 66-летним водителем и проверяют его на состояние опьянения.