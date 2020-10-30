Россия лишила онлайн-пиратов последнего источника заработка

Российские интернет-пираты терпят убытки. Если в 2018 году объем рынка нелегального контента составлял 87 миллионов долларов, то в 2919-м он сократился до 63,5 миллиона.

В экспертном сообществе полагают, что потери пиратов связаны с закрытием провайдеров нелегального видеоконтента Moonwalk и HDGO. На долю этих ресурсов приходилось около 90% «серых» онлайн-кинотеатров России и стран СНГ.

Немаловажную роль в борьбе с онлайн-нарушителями сыграл Антипиратский меморандум, оставивший нелегальные сайты без поисковой выдачи. Один только «Яндекс» удалил порядка четырех миллионов ссылок на ресурсы с пиратским контентом.

В октябре 2020 года по онлайн-пиратам был нанесен еще один мощный удар. В России вступил в силу закон о блокировке мобильных приложений с пиратским программным обеспечением. Теперь владельцы магазинов приложений, которые получили жалобу от Роскомнадзора по поводу нелегального ПО, должны уведомить об этом разработчика программного обеспечения, нарушившего авторские и смежные права. Последний будет обязан удалить незаконное приложение в течение суток. В противном случае его заблокируют.

Закон о блокировке пиратских приложений ликвидировал последнюю «серую» зону, которая служила пиратам источником баснословных доходов, рассказал в интервью ridus.ru председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев.

Таким образом, борьба с онлайн-пиратством идет не только в сфере распространения музыки и кино, но и в сфере программного обеспечения. После вступления законопроекта в силу было подано около пяти или шести исков. Это означает, что закон весьма актуален. В арсенале правообладателей появился наконец инструмент, позволяющий защищать свои авторские права в области ПО, — пояснил эксперт.

Готовность сотрудничать с Роскомнадзором в рамках нового закона уже выразили Apple и Google. Это большая удача, поскольку через App Store и Google Play распространяется большая часть мобильных приложений для операционных систем iOS и Android.



«Содействие App Store и Google Play поможет сделать закон исполнимым. Если бы они заняли иную позицию, то правоприменение закона было бы существенно ограничено, так как остальные магазины менее популярны», — подчеркнул Александр Журавлев.

«На мой взгляд, законодательная власть России двигается в совершенно правильном направлении. Сегодня вопрос о защите авторских прав является одним из острейших. Широкое распространение получили как визуальные и музыкальные сервисы, так и программное обеспечение. С принятием закона о блокировке пиратских приложений российские и зарубежные правообладатели будут уверены, что они действительно смогут защитить свою интеллектуальную собственность от посягательств со стороны пиратов», — заключил представитель АЮР.