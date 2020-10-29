В подмосковном лесу обнаружили живущего в хижине мальчика

В городском округе Балашиха в лагере бездомных был обнаружен мальчик, живущий в самодельной хижине вместе с отцом.

Жители лагеря не знают, сколько лет ребенку — шесть или восемь.

Известно только, что его мать умерла весной, а отец — уроженец Узбекистана — не может вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

По данным Life, мужчина заботится о сыне по мере сил и возможностей: отправляет помыться к знакомым и следит за его состоянием.

После появления в СМИ этой информации прокуратура Московской области начала проверку. В ведомстве пришли к выводу, что мальчик воспитывается в ненадлежащих условиях, которые угрожают его жизни и здоровью.

Как рассказала «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, мальчика и его предполагаемого отца доставили в отделение полиции.

В настоящее время выясняется, как ребенок оказался на улице. «Ни у мужчины, ни у ребенка нет никаких документов», — уточнила собеседница телеканала. Она также сообщила, что мальчика отправят в больницу, чтобы врачи оценили его состояние. После этого будет решатся вопрос о дальнейшей судьбе бездомного ребенка.

По информации Lifeshot, отец мальчика собирается делать тест ДНК, чтобы доказать отцовство, так как свидетельства о рождении у ребенка нет, а с его матерью мужчина жил в гражданском браке.