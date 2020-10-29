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Собянин назвал сроки массовой вакцинация от коронавируса в Москве

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© Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

© Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в столице в конце ноября — декабре 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, производители вакцины уже подходят к стадии массового выпуска.

В связи с этим он выразил надежду, что в ноябре-декабре будут получены большие объемы вакцины для того, чтобы появилась возможность свободно записываться для вакцинирования.

Градоначальник уточнил, что уже через несколько недель любой желающий сможет записаться на эту процедуру.

Собянин признался, что у него самого хорошие результаты после вакцинации «Спутником V». «Я недавно сдавал анализы на титры — титры очень неплохие, так что иммунитет держится, что называется», — приводит «Интерфакс» слова мэра, сказанные в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что уже привиты более 20 тысяч человек, и никому из них не понадобился больничный лист после вакцинации. Собянин заверил, что после прививки заразить никого невозможно.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в Подмосковье в январе 2021 года, пишет ФАН.

Как писал ранее ridus.ru, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что некоторые добровольцы, принявшие участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований получили положительный тест на COVID-19.

Ранее главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила, что все ныне существующие вакцины, в том числе от коронавируса, защищают от тяжелых осложнений заболевания, но не гарантируют полную невосприимчивость к инфекции.

В свою очередь, замдиректора по научной работе НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, вакцинолог, профессор, доктор биологических наук Надежда Юминова рассказала, что векторные вакцины от коронавируса, в том числе и «Спутник V», могут не только не защитить организм, но и помочь инфекции распространяться. В последнем случае речь идет о малоизвестном побочном эффекте, который может иметь самые трагические последствия.

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