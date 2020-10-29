Ребенок Сноудена станет гражданином России

Живущий в России экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден готовится стать отцом.

Его будущий ребенок получит российское гражданство, рассказал адвокат американца Анатолий Кучерена.

Он уточнил, что ребенок должен появиться на свет в конце года.

«Они (Сноуден и его жена Линдсей Миллс) ждут ребенка в ближайшее время. Гражданство будет по месту рождения», — пояснил Кучерена ТАСС.

Ранее он сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден бежал из США в Гонконг, после чего опубликовал данные о секретных операциях американских спецслужб по слежке в Сети и прослушиванию телефонных разговоров в разных странах. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности.

С июня по август того же года бывший спецагент вынужденно находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево из-за того, что американские власти аннулировали его паспорт. Тогда же ему предоставили временное убежище в России.

В 2014 году экс-сотрудник ЦРУ получил вид на жительство в РФ на три года.

В 2016 году Эдвард Сноуден заявил, что «никогда не выбирал быть в России», и добавил, что хочет вернуться в США. В 2019 году в свет вышла его книга Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история»), где, помимо прочего, он рассказал, что его пытались завербовать сотрудники ФСБ, однако он отверг предложение о сотрудничестве.

В том же году Сноуден обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США и выразил сожаление, что «попал в ловушку» в РФ, о чем ранее писал ridus.ru.