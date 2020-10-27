Путин призвал сблизить законодательства стран БРИКС для борьбы с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям шестого парламентского форума БРИКС.

Форум проходит в режиме видеоконференции. В этом году объединение пяти государств возглавляет Россия.

Путин отметил, что взаимодействие представительных органов Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР является «важной составляющей отношений стратегического партнерства».

Неслучайно форум, объединяющий председателей палат и членов национальных парламентов, лидеров ведущих политических партий и экспертов, играет растущую роль в общественной жизни стран «пятерки», — подчеркнул глава государства.

В период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), считает российский президент, необходимо уделить особое внимание «сопряжению национальных законодательных инициатив в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономического роста».

«Рассчитываю, что ваши дискуссии окажутся плодотворными, послужат наращиванию многосторонних межпарламентских связей по всем ключевым направлениям, а также укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — говорится в послании Владимира Путина.

Мировому сообществу пора заканчивать с политической конфронтацией и недобросовестной конкуренцией, которые развернулись на фоне распространения коронавируса, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе своего выступления на форуме БРИКС.

Мир быстро меняется, появляются новые угрозы, такие как коронавирусная инфекция. Интересы глобальной стабильности требуют своевременного реагирования на эти вызовы. Поэтому мы не должны допускать политической конфронтации и недобросовестной конкуренции, чтобы международное сотрудничество действительно велось в интересах здоровья и благополучия людей, — пояснил Володин.

Он напомнил, что в результате эпидемии серьезно пострадали промышленность, строительная сфера, а также малый и средний бизнес.

«В этих условиях важно в рамках парламентского измерения активнее работать над реализацией решений лидеров наших стран, поддерживать постоянный диалог, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень», — призвал Володин.

По мнению председателя Госдумы, важным шагом к преодолению трудностей, возникших из-за коронавируса, должно стать принятие обновленной стратегии экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года. Документ, утверждает Володин, определит ориентиры и приоритеты взаимодействия участников БРИКС, а еще придаст импульс развитию торгово-инвестиционной деятельности пяти стран.

«В мире ощущается острый запрос на объединительную повестку, защиту принципа суверенного равенства государств, право народов самим определять свою судьбу, формирование более справедливого и демократичного мироустройства», — заключил Вячеслав Володин.

Идею Путина о сближении законодательств стран БРИКС поддержал председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

«Нужно укрепить наше сотрудничество в области реагирования на коронавирусную инфекцию, необходимо обмениваться информацией и уже накопленным опытом. Всем вместе стоит работать над разработкой новых вакцин. Необходимо предложить Всемирной организации здравоохранения нашу всеобъемлющую поддержку», — полагает представитель КНР.