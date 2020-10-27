В декабре над Москвой заработает новая структура воздушного пространства. Как стало известно ridus.ru, Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») сообщило во вторник, что в соответствии с решением правительственной комиссии по транспорту от 3 декабря 2019 года завершаются работы по внедрению новой структуры воздушного пространства в Московской и смежных зонах Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.

Внедрение новой структуры воздушного пространства запланировано уже на 3 декабря нынешнего года.

Подробные сведения о новой структуре воздушного пространства размещены на официальном сайте национального провайдера аэронавигационного обслуживания.

Официальная аэронавигационная информация с датой вступления в силу с 3 декабря 2020 года опубликована на сайте филиала ЦАИ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в поправках AIRAC 11, 12, 13 и дополнениях к АИП Российской Федерации.

Стоит отметить, что при разработке новой структуры, которая должна повысить эффективность использования воздушного пространства и увеличить его пропускную способность, проводились консультации с пользователями — авиакомпаниями, военными и силовиками.

Как известно, сейчас в России, да и во всем мире, в силу пандемии и сопутствующих ограничений интенсивность полетов крайне снижена. В связи с этим, по мнению специалистов, текущий момент весьма удобен для ввода новой структуры: ведь авиаперевозчикам, авиадиспетчерам и другим заинтересованным сферам будет проще осваивать нововведения в условиях не такого плотного воздушного трафика, какой имел место в столичном регионе все последние годы.

Кстати, на прошедшей в этом месяце XIII Конференции АОПА-Россия (общественная организация, объединяющая малую авиацию) ГК ОрВД представила новую структуру в контексте взаимодействия и с авиацией общего назначения.

Сегодня же в штаб-квартире Госкорпорации по организации воздушного движения под председательством генерального директора Игоря Моисеенко в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание о ходе работ по реализации планов по безопасному переходу на новую структуру воздушного пространства в Московской и смежных с ней зонах ЕС ОрВД.

По итогам мероприятия Главному центру ЕС ОрВД и филиалам рекомендовано в первой декаде ноября провести совещания с российскими и иностранными авиакомпаниями по вопросам сценария перехода. Степень готовности к вводу новой структуры была оценена как высокая.

