В центре Нью-Йорка выставлено изображение Трампа в виде иконы

На стене церкви Святого Томаса в центре Нью-Йорка установлен диптих, на котором президент США Дональд Трамп изображен в образе святого с пустой книгой в руках.

По задумке автора — американского художника Дэвида Датуны — смысл этого произведения заключается в том, что в реальности политик не отстаивает никаких идей.

«Золотой телец нашего времени», — написал художник в комментарии к фотографии, опубликованной в Instagram.

Он также уточнил, что «Пустая книга» выполнена в классической манере религиозной иконографии.

«Эта работа символизирует двойственность реальности. Сегодняшняя действительность такова: нашу страну захватил самопровозглашенный святой, который проповедует „ничто“, каждый день затягивая нас все глубже в свою корыстную пустоту и заставляя нас поклоняться ему как Золотому тельцу. Пора уже перевернуть эту страницу», — написал Датуна.

Как отмечает ТАСС, это уже не первое произведение художника, посвященное социально-политическим проблемам США. В 2016 году он облетел на самолете статую Свободы и, соединив слоганы Трампа и Хиллари Клинтон, вывел в небе надпись: «Сделаем Америку сильной вместе». В 2017 году Датуна устроил перформанс в центре Нью-Йорка, выложив фамилию президента из глыб сухого льда, которые таяли на глазах зрителей. Эта инсталляция являлась ответом на выход Трампа из Парижского соглашения по климату.

Как писал ранее ridus.ru, в октябре 2017 года Дональд Трамп-младший проявил недюжинную фантазию, сделав фотографию своего отца в образе Супермена с окладистой бородой. На своей странице в Instagram старший сын президента США разместил стилизованное под обложку журнала Time изображение, на котором глава государства одет в костюм супергероя с буквой «Т» (Trump) на груди. Кроме того, фото снабжено громогласным лозунгом «Президент Трамп делает Америку великой снова».