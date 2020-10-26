Стало известно о перебоях с кислородом в больнице, где умерли 13 пациентов

О перебоях с подачей кислорода и последствиях, к которым они привели, рассказал анестезиолог-реаниматолог городской больницы № 20 Ростова-на-Дону Артур Топоров.

По данным СМИ, в этом медучреждении, на базе которого был развернут госпиталь для больных коронавирусом, за один день умерли при странных обстоятельствах 13 пациентов.

Топоров изложил подробно по часам и минутам, как все было на самом деле.

Он заступил на смену 11 октября в 21:00 мск, получив от своих коллег информацию о том, что примерно 20 минут назад начались проблемы с кислородом, в частности, понизилось давление в сети. «Потом начались новые перебои и проблемы с пациентами», — сообщил «РИА Новости» Топоров.

По его словам, на тот момент в реанимации находились 25−27 пациентов, которые остро реагировали на снижение подачи кислорода. В результате Топорову и дежурившему с ним в бригаде коллеге пришлось перейти к реанимационным мероприятиям.

«Мы по очереди прозванивали в кислородную службу, просили поднять кислород, — рассказал собеседник агентства. — Они увеличивали подачу немного, звуковой сигнал прекращался, но ситуация все время повторялась».

Топоров уточнил, что с 21:00 до 21:40 уровень кислорода падал пять-семь раз до звукового сигнала, извещающего о том, что аппараты ИВЛ не могут подавать кислород выше 70%. После того как этот звуковой сигнал стал постоянным, был подключен резервный кислород.

До 22:10 врачам удавалось подавать кислород в должной концентрации, но в 22:10 резерв иссяк, а также иссякла и подача кислорода в сети. «Стрелка манометра упала на ноль, звуковой сигнал прекратился, аппараты стали подавать обычный воздух», — пояснил Топоров, отметив, что это продолжалось до 22:50.

В итоге за период кислородных колебаний скончались пять пациентов, сообщил он. По его словам, остальных ожидала бы та же участь, если бы это продлилось еще полчаса. Врач добавил, что у выживших долгое отсутствие кислорода вызвало тяжелую гипоксию.

После этого случая Топоров написал рапорт о произошедшем. Сейчас он находится дома из-за заболевания коронавирусом. К следователям его вызовут после выздоровления.

Как сообщал ridus.ru, управление здравоохранения Ростова-на-Дону подтвердило информацию о смерти 13 больных, но не назвало ее причину, призвав дождаться результатов экспертизы.

Ранее начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал сообщения о смертях «фейком». В управлении здравоохранения заявили, что пользователи соцсетей перепутали кислородные баллоны с кислородными концентраторами.

Тем не менее министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Ростовскому областному управлению Росздравнадзора провести проверку.

Также стало известно о том, что от коронавируса умер главный врач городской больницы № 20 Юрий Дронов.