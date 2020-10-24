Взрывы прогремели на российском танкере в Азовском море

В результате пожара на российском нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море произошли два взрыва.

Они прогремели в отсеках для нефтепродуктов.

На борту судна находились 13 членов экипажа.

По данным МЧС, четверо остались на борту, три человека оказались за бортом, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству представитель экстренных служб, причиной взрывов могли стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

«Сам танкер был пустой», — уточнил он. По его словам, ввиду того, что танкер был пустой, произошел взрыв паров топлива.

В МЧС сообщили, что танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону.

По информации Росморречфлота, спасены 10 человек, троих ищут. К месту происшествия направлены три спасательных судна.

Также в ведомстве сообщили, что после взрывов танкер накренился. Он получил пробоины больших размеров.

Судно ходит под российским флагом и принадлежит компании Palmali. Сейчас оно находится в 13 милях от берега.



В ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтвердили информацию о спасении 10 человек, пишет газета «Известия». Они эвакуированы на буксир «Сириус». В настоящее время ведется поиск трех человек.