найти ×
   
  • USD -0.61
    76.47
  • EUR -0.94
    90.41
СохранитьСохранено0
×

006580

«Все зло идет оттуда»: главу Дагестана огорчили названия кафе на латинице

Small f1a6d446e0
© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Врио главы Дагестана Сергей Меликов призвал предпринимателей отказаться от иностранных названий кафе и ресторанов.

Выступая на заседании по развитию градостроительства региона, он обратил внимание, что названия многих заведений — на латинице.

«Если какое-то кафе, то обязательно San Francisco, Los Angeles или Havana. Других букв нет, кроме латинских?», — возмутился он. — Когда все зло идет оттуда. А мы их позиционируем".

По словам Меликова, создается такое ощущение, что в чикагских трущобах находишься.

Он подчеркнул, что названия должны соответствуют тому месту, в котором проживают люди. «Пусть это будут „Дербентские огни“, „Дагестанский рассвет“», — предложил он.

Меликов также раскритиковал архитектурный облик столицы Дагестана Махачкалы, в первую очередь рекламные щиты и вывески торговых объектов.


Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника МВД Сергея Меликова врио главы Дагестана после того, как Владимир Васильев ушел в отставку по собственному желанию.

Как сообщал ridus.ru, ранее Сергей Меликов замещал командующего Росгвардией, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и был постпредом президента в регионе.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
141844176читать позжечитаю позже
Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
82117227читать позжечитаю позже

главное


Животные
Посмотрите на странные вещи, которые делают наши питомцы

Мы не всегда их понимаем, но часто смеемся.

6014492читать позжечитаю позже

Юмор
Смешной кошачий танец попал на видео21 сентября

Грация и пластика, отраженная зеркалом.

13030177читать позжечитаю позже