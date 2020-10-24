«Все зло идет оттуда»: главу Дагестана огорчили названия кафе на латинице

Врио главы Дагестана Сергей Меликов призвал предпринимателей отказаться от иностранных названий кафе и ресторанов.

Выступая на заседании по развитию градостроительства региона, он обратил внимание, что названия многих заведений — на латинице.

«Если какое-то кафе, то обязательно San Francisco, Los Angeles или Havana. Других букв нет, кроме латинских?», — возмутился он. — Когда все зло идет оттуда. А мы их позиционируем".

По словам Меликова, создается такое ощущение, что в чикагских трущобах находишься.

Он подчеркнул, что названия должны соответствуют тому месту, в котором проживают люди. «Пусть это будут „Дербентские огни“, „Дагестанский рассвет“», — предложил он.

Меликов также раскритиковал архитектурный облик столицы Дагестана Махачкалы, в первую очередь рекламные щиты и вывески торговых объектов.





Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника МВД Сергея Меликова врио главы Дагестана после того, как Владимир Васильев ушел в отставку по собственному желанию.

Как сообщал ridus.ru, ранее Сергей Меликов замещал командующего Росгвардией, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и был постпредом президента в регионе.

