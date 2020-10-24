найти ×
   
  • USD -0.61
    76.47
  • EUR -0.94
    90.41
СохранитьСохранено0
×

007392

Омбудсмен НКР сообщил об азербайджанских военных, воюющих в армянской форме

Small f1a6d446e0
© Facebook/Shushan Stepanyan

© Facebook/Shushan Stepanyan

ВС Азербайджана периодически отправляют в бой своих солдат, переодетых в армянскую военную форму, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.

По его словам, эта информация поступает от разных источников и военнослужащих.

Омбудсмен предположил, что азербайджанская сторона, по всей вероятности, намерена ввести в заблуждение армянских военных и за счет этого добиться успеха.

«Кроме того, они с одной стороны стремятся искусственно уменьшить и скрыть количество своих погибших, а с другой — попытаться представить их как армян во время обмена телами», — написал Бегларян в Facebook.

Он также привел слова одного из очевидцев, который сообщил, что примерно две недели назад при попытке захвата Матагиса азербайджанские вооруженные силы отступили, оставив на поле боя около 40 погибших солдат, переодетых в армянскую форму.

«Учитывая эту практику, не исключено, что количество таких жертв будет значительно больше, — добавил Бегларян. — Более того, не исключено, что некоторые из них были наемными террористами».

Омбудсмен заверил, что при обмене телами военнослужащих можно будет идентифицировать погибших с использованием профессиональной методики.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила об умершем в Гяндже после ракетного обстрела несовершеннолетнем гражданине России. Подросток 2007 года рождения скончался в эту субботу в больнице, куда попал с ранением неделю назад.

По данным МЧС Азербайджана, в результате обстрела погибли 13 человек и еще 52 были ранены.

Президент Ильхам Алиев назвал обстрел Гянджи военным преступлением и пообещал наказать его виновников «на поле боя».

В Ереване информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану опровергли.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Каменоломни, подземные реки, карст: какие опасности таят недра Москвы
007653читать позжечитаю позже
Животные
Возраст 50+: пойманную у берегов Канады «праматерь» акул показали на видео
4016848читать позжечитаю позже

главное


Животные
Посмотрите на странные вещи, которые делают наши питомцы

Мы не всегда их понимаем, но часто смеемся.

6014492читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Настоящие Том и Джерри: смелая крыса прогнала кота со своей территории08 октября

Побежденный смешно прыгал и убежал, поджав хвост

209603читать позжечитаю позже