Омбудсмен НКР сообщил об азербайджанских военных, воюющих в армянской форме

ВС Азербайджана периодически отправляют в бой своих солдат, переодетых в армянскую военную форму, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.

По его словам, эта информация поступает от разных источников и военнослужащих.

Омбудсмен предположил, что азербайджанская сторона, по всей вероятности, намерена ввести в заблуждение армянских военных и за счет этого добиться успеха.

«Кроме того, они с одной стороны стремятся искусственно уменьшить и скрыть количество своих погибших, а с другой — попытаться представить их как армян во время обмена телами», — написал Бегларян в Facebook.

Он также привел слова одного из очевидцев, который сообщил, что примерно две недели назад при попытке захвата Матагиса азербайджанские вооруженные силы отступили, оставив на поле боя около 40 погибших солдат, переодетых в армянскую форму.

«Учитывая эту практику, не исключено, что количество таких жертв будет значительно больше, — добавил Бегларян. — Более того, не исключено, что некоторые из них были наемными террористами».

Омбудсмен заверил, что при обмене телами военнослужащих можно будет идентифицировать погибших с использованием профессиональной методики.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила об умершем в Гяндже после ракетного обстрела несовершеннолетнем гражданине России. Подросток 2007 года рождения скончался в эту субботу в больнице, куда попал с ранением неделю назад.

По данным МЧС Азербайджана, в результате обстрела погибли 13 человек и еще 52 были ранены.

Президент Ильхам Алиев назвал обстрел Гянджи военным преступлением и пообещал наказать его виновников «на поле боя».

В Ереване информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану опровергли.