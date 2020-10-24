На московский «Театр Луны» подали в суд за неосновательное обогащение

В один из столичных судов поступило исковое заявление, в котором «Театр Луны» под руководством Сергея Проханова обвиняется в неосновательном обогащении.

Речь идет о нескольких миллионах рублей.

Театр также обвинили в невыполнении взятых на себя обязательств: он якобы не предоставил для постановки актеров и техническое оборудование в нужном количестве, пишет ФАН.

Как сообщает Mash, «Театр Луны», основанный Прохановым еще в 1993 году, заключил недавно контракт с актрисой Еленой Торгало на постановку мюзикла «Чайка». Однако в итоге условия контракта были нарушены.

При этом театр заработал на постановке больше 5 миллионов рублей, из которых создатели спектакля получили только три. Теперь Торгало просит суд взыскать с театра около трех миллионов рублей за неосновательное обогащение.

Как писал ранее ridus.ru, в июле 2017 года журналист телерадиокомпании «МИР 24» Александр Лопухов обвинил режиссера Романа Качанова в присвоении 30 тысяч рублей, ошибочно переведенных на одну из его банковских карт во время кампании по сбору средств на новый проект. По словам Лопухова, режиссер, известный по фильмам «ДМБ» и «Даун Хаус», объявил о сборе средств на короткометражную комедию. Журналист решил внести свою лепту, но ошибся с суммой безналичного перевода, а возвращать деньги Качанов не стал.