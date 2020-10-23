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«Пятерочка» открыла первый супермаркет без кассиров

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Гендиректор сети "Пятерочка" Сергей Гончаров в магазине "Пятерочка #налету" © Артем Геодакян/ТАСС

Гендиректор сети "Пятерочка" Сергей Гончаров в магазине "Пятерочка #налету" © Артем Геодакян/ТАСС

«Пятерочка #налету» — так называется первый супермаркет без кассиров, открытый в Новой Москве сетью магазинов «Пятерочка».

Прежде чем отправиться в этот супермаркет, необходимо скачать в App Store и Google Play специальное мобильное приложение и получить QR-код.

При входе в магазин его нужно просканировать. Оплату покупок можно производить также с помощью приложения или на кассе самообслуживания.

В супермаркете нового формата около 900 наименований товаров, включая категорию «фреш» и свежий кофе, говорится в заявлении X5 Retail Group, управляющей сетью.

В нем отмечается, что новый формат ориентирован на миллениалов и поколение Z, которые привыкли к формату онлайн. Поэтому «оформление торгового зала, в том числе навигация, напоминает иконки смартфона».

Как писал ранее ridus.ru, еще в мае 2018 года в России начали тестировать оплату товара в супермаркетах с помощью мобильного телефона. Такая услуга даст возможность избежать контакта с кассиром и избавит от необходимости стоять в очереди. К тестированию нового сервиса приступили в магазинах корпорации X5 Retail Group

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