Судью матча молодежных команд «Ахмат» и «Спартак» избили после игры
- 23 октября 2020, 20:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На стадионе в Грозном после матча молодежного первенства России «Ахмат» — «Спартак» был избит главный судья.
Игра закончилась со счетом 0:0, после чего на арбитра встречи Богдана Головко набросился один из сотрудников чеченского клуба.
По информации Baza, судью ударили несколько раз — в пах и по корпусу.
На опубликованное в Сети видео попало самое начало конфликта. На кадрах видно, как к Головко направляются люди из тренерского штаба «Ахмата». Само избиение началось по окончании трансляции.
Как пишет паблик, очевидцы утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба. Он же является сыном Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту. При этом в протоколе матча напавшие на арбитра указаны как «Посторонние лица».
На сайте Российской Премьер-лиги (РПЛ) этот инцидент был подвергнут решительному осуждению. «Совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», — говорится в сообщении.
Позже на сайте «Ахмата» опровергли факт нападения на судью со стороны представителя клуба, заявив, что виновником инцидента является болельщик клуба, а сотрудники безопасности грозненцев увели нападавшего.
Ранее ridus.ru писал о том, что бывший футболист сборной России Роман Широков избил судью на матче любительских команд на Кубке Селебрити. Полузащитник нанес удар рукой, после чего добил арбитра ногой по голове. Судья Данченков уехал с матча прямиком в больницу, где ему наложили несколько швов. После этого он написал заявление в полицию.
Адвокат Александр Островский, защищающий интересы избитого Романом Широковым судьи, заявил, что сторона истца квалифицирует действия бывшего футболиста как покушение на убийство. Широкову грозит до десяти лет лишения свободы.
Войти через социальные сети: