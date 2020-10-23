Судью матча молодежных команд «Ахмат» и «Спартак» избили после игры

На стадионе в Грозном после матча молодежного первенства России «Ахмат» — «Спартак» был избит главный судья.

Игра закончилась со счетом 0:0, после чего на арбитра встречи Богдана Головко набросился один из сотрудников чеченского клуба.

По информации Baza, судью ударили несколько раз — в пах и по корпусу.

На опубликованное в Сети видео попало самое начало конфликта. На кадрах видно, как к Головко направляются люди из тренерского штаба «Ахмата». Само избиение началось по окончании трансляции.

Как пишет паблик, очевидцы утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба. Он же является сыном Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту. При этом в протоколе матча напавшие на арбитра указаны как «Посторонние лица».

На сайте Российской Премьер-лиги (РПЛ) этот инцидент был подвергнут решительному осуждению. «Совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», — говорится в сообщении.

Позже на сайте «Ахмата» опровергли факт нападения на судью со стороны представителя клуба, заявив, что виновником инцидента является болельщик клуба, а сотрудники безопасности грозненцев увели нападавшего.

Ранее ridus.ru писал о том, что бывший футболист сборной России Роман Широков избил судью на матче любительских команд на Кубке Селебрити. Полузащитник нанес удар рукой, после чего добил арбитра ногой по голове. Судья Данченков уехал с матча прямиком в больницу, где ему наложили несколько швов. После этого он написал заявление в полицию.



Адвокат Александр Островский, защищающий интересы избитого Романом Широковым судьи, заявил, что сторона истца квалифицирует действия бывшего футболиста как покушение на убийство. Широкову грозит до десяти лет лишения свободы.