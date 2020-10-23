В СК озвучили основную версию гибели морских животных на Камчатке

В Следственном комитете России полагают, что к гибели морских животных у побережья Камчатки привели исключительно природные явления, а не техногенная катастрофа. На сегодняшний день это является основной версией, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона, — заявила Петренко.

Она добавила, что никаких утечек нефтепродуктов на судах, военных кораблях и подводных лодках, заходивших в Авачинский залив, не происходило. По словам Петренко, выявленное ранее «превышение нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года», передает ТАСС.