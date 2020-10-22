Путин рассказал, в чем сила современной России

Президент России Владимир Путин признался, что гордится гражданами страны, проявившими во время пандемии коронавируса свои самые лучшие качества. Особенно, по словам главы государства, отличились работники отечественной системы здравоохранения.

Путин отметил, что у России в условиях пандемии не было иного пути, кроме как «бороться за жизнь каждого человека».

«Мы с самого начала эпидемии поставила во главу угла главную ценность — жизнь и безопасность людей, и это был осознанный выбор, продиктованный культурной, духовной традицией нашего народа, его сложнейшей, порой драматической историей», — заявил президент на заседании Валдайского клуба.

Владимир Путин считает, что мир стоит на пороге существенных перемен, поскольку «в современной международной жизни накопилось чрезвычайно много острейших противоречий».

Все это, конечно, было ожидаемо. С того момента, когда модель отношений периода Холодной войны начала меняться. Одни страны спешили поделить пирог, как правило, в свою пользу, конечно, воспользоваться преимуществами в результате завершения периода холодного противостояния. А некоторые — и тут можно взять и наш невеселый опыт — боролись, что называется, за выживание, чтобы остаться единой страной и субъектом мировой политики, — сказал глава государства.

Пандемия коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации сможет только дееспособное государство, каковым является сегодня Россия, подчеркнул Путин.

«Мы всегда считали силу государства базовым условием развития нашей страны, и вновь убедились, что были правы, когда кропотливо занимались восстановлением и укреплением государственных институтов после упадка 90-х годов. При этом сила государства заключается не в тотальном контроле и вытеснении частной инициативы, даже в не в мощи вооруженных сил, а в доверии к нему со стороны граждан», — заключил президент.