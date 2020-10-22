«Нашествие тигрят»: как уменьшить число фейковых просьб о помощи в Сети

В начале октября внимание интернет-пользователей привлек TikTok-аккаунт некой девушки, которая якобы подавала сигналы о насилии со стороны отца.

Девушка зарегистрирована на TikTok как tigrrenokk. На аватарке у нее изображена фиолетовая лента, которая является символом борьбы с домашним насилием. Кроме того, девушка регулярно оставляла под своими видео странные комментарии, в которых выделяла заглавными буквами зашифрованные послания. Таким образом пользователи выяснили, что «тигренок» живет в Петербурге. Еще «жертва» лайкала комментарии с предложениями о помощи, давая тем самым понять, что дела ее действительно плохи.

Число подписчиков девушки росло как на дрожжах. В течение двух дней «тигренок» набрала более десяти тысяч фолловеров. Люди зачитывались ее комментариями, строили различные предположения, пытались выяснить точное место жительства девушки. Кто-то из пользователей пришел к выводу, что отец «тигренка» держит дочь взаперти, не разрешая ей посещать школу, пользоваться компьютерами и гаджетами. Лишь иногда он позволяет «тигренку» ненадолго зайти в TikTok со своего смартфона. Некоторые подписчики собирались обратиться в полицию.

Вскоре «тигренок» опубликовала короткое видео, где слышны угрозы от некоего мужчины и девичий крик. Затем она выложила фотографию, на которой была изображена девушка со следами жестоких побоев. На снимок был наложен текст: «Совсем скоро я окажусь рядом с мамочкой». Подписчики «тигренка» испугались, что речь идет о самоубийстве.

Волнения прекратились, когда стало понятно, что история с «тигрёнком» — фейк. Пользователи обнаружили, что видео — фрагмент старой записи, которую легко можно найти в интернете.

Позже все записи в аккаунте tigrrenokk были удалены, когда центр «Насилию.нет» отправил запрос детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой обратить внимание на жалобы «жертвы» и провести проверку.



К сожалению, это не единичный случай. Фейковые просьбы о помощи возникают в Сети регулярно. Часто подростки хотят таким способом собрать как можно больше подписчиков. Однако публикации с обвинением того или иного лица в насилии, как это было в истории с «тигренком», могут квалифицироваться как «ложный донос», что является уголовным преступлением.

Еще следует помнить, что помимо детей, не подозревающих о возможной ответственности за свои поступки, в социальных сетях орудуют целые группы мошенников, желающие нажиться на человеческой доброте. Каждый из нас не раз сталкивался с объявлениями о сборе средств для поддержки того или иного несчастного. Конечно, не все подобные публикации фейковые. Бывает, люди действительно нуждаются в помощи. Поэтому специалисты по кибербезопасности рекомендуют не торопиться переводить деньги, а выяснить для начала полную информацию о человеке, которому требуется поддержка.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что краудфандинг в России должен четко регламентироваться государством.

«Возможно, стоит задуматься о создании некой платформы общественного краундфандинга, где бы публиковались проверенные объявления о помощи. Необходимо еще создание прозрачной системы модерации и проверки объявлений в социальных сетях, чтобы минимизировать количество фейков в Сети. Мы в Общественной палате давно настаиваем на принятии закона о саморегулировании социальных сетей. Соцсети обязаны нести ответственность за контент, который размещается на их площадках», — рассказал эксперт в интервью ridus.ru.

По мнению Малькевича, стоит также ввести уроки цифровой грамотности в школах и вузах.

«„Лига свободного интернета“ уже подготовила соответствующее учебное пособие, но его пока не удается внедрить в наши школы. Очень много бюрократических проволочек. Молодежь надо учить не оставлять в интернете следы, умело пользоваться облачными хранилищами, не публиковать о себе информацию, которая может навредить, и избегать уловок педофилов. Это очень серьезная тема. Но в школах, к сожалению, не обращают на это внимания», — посетовал общественник.

«И, конечно, не стоит забывать о цифровой безопасности пожилых граждан. Пенсионеры чаще других становятся жертвами мошенников. Нужны курсы онлайн-безопасности для пожилых. В общем, в цифровом просвещении нуждаются абсолютно все категории россиян: от детей до людей старшего возраста», — заключил Александр Малькевич.