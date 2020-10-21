Участники клуба «Валдай» объяснили, почему США боятся сближения РФ и Китая

Сближение России и Китая в военно-политической сфере будет лишь ускорятся, поскольку политика США в отношении КНР и РФ «становится все более жесткой». С таким мнением выступил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на XVII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Конечно, мы пока не готовы к созданию полноценного военно-политического союза и не заинтересованы в нем. Но по многим направлениям это сближение очевидно: совместные военные учения, очень схожие позиции по основным конфликтным проблемам современности. Если учесть, что китайско-американская конфронтация имеет долговременную перспективу, то пределов для военно-политического сближения России и Китая пока не прослеживается, — заявил Никонов.

По мнению парламентария, Китай лучше готов к долгому противостоянию, чем Соединенные Штаты Америки. Китайское общество достаточно монолитно, а в США наблюдается «раскол». Поэтому, полагает Никонов, Вашингтон «никогда не сможет одержать верх в двойном сдерживании Китая и России».

Китай в последнее время стал более активным в продвижении своих интересов на мировой арене, полагает президент исследовательского центра Asia Society Policy Institute, бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд.

Такое положение дел предполагает, что США на это обязательно отреагируют. Ответ администрации Дональда Трампа может быть непоследовательным и неуклюжим, но мы говорим о реакции всей политической системы США. Если Джо Байден выиграет выборы, то тогда он будет продолжать ту же жесткую политику в отношении Китая, — сказал эксперт.

Холодная война между США и Китаем отразится как на обстановке в Юго-Восточной Азии, так и на обстановке в Европе. Многочисленным партнерам двух великих держав придется выбирать между Пекином и Вашингтоном.

«Вряд ли государства Юго-Восточной Азии захотят сталкиваться с подобной бинарностью. Они хотели бы поддерживать отношения с обеими державами. А европейцам, скорее всего, придется встать на сторону США против Китая. Что же касается России, то для нее открываются интересные перспективы», — подчеркнул Радд.

Декан Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун не исключает, что конфронтация между Китаем и США может привести к вооруженному конфликту в Тайваньском проливе, передает РИА Новости.

«Дело в том что администрация Дональда Трампа активно дипломатические отношения с Тайванем. И это, безусловно, несет новую угрозу сецессионизма в этой части мира», — пояснил Сюэтун.