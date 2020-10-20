Год на посту: как изменился СПЧ при Фадееве

В среду, 21 октября, исполняется ровно год с момента, когда Валерий Фадеев был назначен председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По мнению политтехнолога Алены Август, за время работы в СПЧ Фадееву удалось кардинально преобразовать данную организацию.

«Раньше СПЧ был органом, который постоянно был связан с теми или иными скандальными ситуациями. Теперь это структура, где анализируются различные стороны нашей жизни, а также вырабатываются решения тех или иных проблем. Поэтому к СПЧ в последнее время стали больше прислушиваться», — считает эксперт.

Возьмем, например, историю с пандемией коронавируса. Когда начался режим самоизоляции, СПЧ активно выступал с заявлениями о необходимости выработки четких стандартов в сфере противодействия распространению инфекции. В подобной обстановке очень важно объяснить людям, что и почему происходит. К предложениям СПЧ прислушались, что позволило не допустить возникновения в обществе панических настроений и соблюсти права человека, — рассказала Алена Август.

Вместе с тем Валерий Фадеев уделяет немало внимания соблюдению прав человека в цифровом пространстве, добавила эксперт.

«Он одним из первых начал говорить о наличии проблем с соблюдением прав человека в интернет-среде. В частности, Фадеев неоднократно указывал на то, что в России до сих пор нет единого документа, который регулировал бы деятельность онлайн-платформ. Существует несколько законов, затрагивающих отдельные аспекты регулирования, но единого документа нет. Валерий Фадеев намерен это исправить, и уже в декабре СПЧ представит цифровой кодекс о защите прав человека в условиях развития информационных технологий», — пояснила Август.

«Кроме того, при Фадееве СПЧ стал более плотно работать с регионами. Россия — большая и многообразная страна. И знать, что происходит в регионах, весьма важно», — заключила политтехнолог.