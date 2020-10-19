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Преступник попался в московском метро из-за отсутствия перчаток

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© © Михаил Терещенко/ТАСС

© © Михаил Терещенко/ТАСС

Гражданин, объявленный в федеральный розыск за угон, был задержан в московском метро из-за того, что у него не оказалось перчаток.

Поскольку у пассажира не было при себе ни перчаток, ни документов, его препроводили в отделение полиции для установления личности.

Теперь ему грозит не только штраф в размере 5 тысяч рублей, но и тюремный срок.

«Контролер ГКУ „Организатор перевозок“ помог задержать федерального преступника во время рейда в метро, он находился в вагоне без перчаток», — сообщил РИА Новости руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, в полиции выяснили, что задержанный находится в федеральном розыске за угон автомобиля.

©vk.com

©vk.com

Как писал ранее ridus.ru, воры, совершившие кражу в бутике люксовых вещей в Екатеринбурге, попались на том, что оставили в магазине сумку с телефоном и документами.

Подобный курьезный случай произошел в Чите, где ограбивший пенсионерку мужчина погорел на записке с извинениями.

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