Преступник попался в московском метро из-за отсутствия перчаток
- 19 октября 2020, 22:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Гражданин, объявленный в федеральный розыск за угон, был задержан в московском метро из-за того, что у него не оказалось перчаток.
Поскольку у пассажира не было при себе ни перчаток, ни документов, его препроводили в отделение полиции для установления личности.
Теперь ему грозит не только штраф в размере 5 тысяч рублей, но и тюремный срок.
«Контролер ГКУ „Организатор перевозок“ помог задержать федерального преступника во время рейда в метро, он находился в вагоне без перчаток», — сообщил РИА Новости руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
По его словам, в полиции выяснили, что задержанный находится в федеральном розыске за угон автомобиля.
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