Минэнерго: вторая волна COVID-19 замедлила восстановление рынка нефти

Вторая волна коронавируса замедлила процесс восстановления мирового спроса на энергоресурсы, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Выступая в ходе открытой части заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, он отметил, что несмотря на общую стабильность мирового рынка нефти, существует еще много неопределенности.

По его словам, COVID-19 уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере.

«Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики, мирового потребления нефтяного сырья», — цитирует Новака ТАСС.

Министр также предположил, что в этом году на фоне пандемии мировые инвестиции в энергетику могут снизиться на 18−20%, что превышает темпы снижения мирового спроса на нефть.

При этом он обратил внимание, что рынок остается крайне волатильным и непредсказуемым.

Глава Минэнерго добавил, что на рынок углеводородов положительно влияют заявления многих стран о намерении выпустить вакцину от коронавируса в 2020 году, пишет газета «Известия».



Выступая в начале июля на международной конференции, Александр Новак заявил, что роль ОПЕК+ остается значительной в условиях появления большого количества «черных лебедей» — труднопрогнозируемых и редких, но очень важных событий с последствиями для многих стран или даже всего мира.