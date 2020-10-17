Новая реформа может оставить полицейских без льгот

Массовым увольнением силовиков может обернуться новая реформа, предусматривающая перевод части аттестованных сотрудников МВД на гражданские должности.

Дело в том, что в таком случае они лишатся целого ряда льгот, без которых служить в органах внутренних дел не выгодно.

Это и бесплатные проезды, отпуска по 30 и 45 дней по выслуге лет, а также «вещевка» (денежная компенсация вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества).

«Никто в здравом уме не останется служить в органах внутренних дел, если после своего перевода на „гражданку“ им не предложат какую-то компенсацию», — поделился своим мнением с URA.RU источник в силовых структурах.

Он также указал на разницу в зарплатах у аттестованных и гражданских специалистов. По его словам, проект реформы должен предусматривать некую компенсацию или новые льготы для гражданских сотрудников, иначе подобный перевод будет просто невыгоден.

Как известно, гражданские служащие, работающие в структуре МВД, не имеют воинских званий, а соответственно и прилагаемых к ним преференций. Чаще всего к их услугам прибегают при формировании бухгалтерии и отдела кадров.

Ранее Минфин РФ предложил сократить число аттестованных силовиков за счет гражданских должностей.

В октябре 2019 года появилась информация, что из-за пенсионной реформы из МВД массово уволились сотрудники, в результате чего личный состав ведомства сократился до минимума с 2012 года.