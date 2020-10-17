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В российском регионе забили тревогу из-за нехватки медиков

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Республике Коми не хватает более сотни медработников для работы с больными COVID-19.

В связи с этим администрация региона забила тревогу на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она сообщила, что в Сыктывкаре больницам требуется более 100 медсестер, 23 терапевта, 8 анестезиологов-реаниматологов и 7 инфекционистов.

Власти обещают медикам бесплатное питание и проживание в гостинице.

В сообщении также говорится о том, что наибольшую нехватку медперсонала испытывают республиканская клиническая больница, республиканская инфекционная больница и Ухтинская городская больница.

© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

За минувшие сутки в Коми выявлено 157 случаев заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся 4455 человек.

В России число заразившихся за сутки снизилось и составило 14 922 человека против 15 150 днем ранее. Зафиксировано 279 летальных исходов.

Лидерами по количеству новых случаев COVID-19 остаются Москва (4 648), Санкт-Петербург (659) и Подмосковье (458).

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