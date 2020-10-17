Трамп призвал «посадить» Байдена

Президент США Дональд Трамп назвал своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена и его семью «преступной группировкой».

Выступая на предвыборном митинге в штате Джорджия, американский лидер также призвал «посадить» Байдена.

Затем Трамп предложил толпе собравшихся сторонников скандировать: «Посадить!».

«Семья Байденов — коррумпированная. Посадить Байденов! Посадить Хиллари», — приводит слова главы Белого дома «РЕН ТВ».

Трамп также задался вопросом, может ли кто-то представить, чтобы его дети делали то же, что и сын Байдена.

Недавно американская газета New York Post опубликовала переписку Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена, с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В первом письме, которое было отправлено Хантеру Байдену в 2014 году, Пожарский спрашивал его совета по поводу того, каким образом можно использовать влияние Байдена-старшего «от лица компании» Burisma. Второе письмо датировано 17 апреля 2015 года, в нем Пожарский благодарил Хантера за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом, который на тот момент занимал пост вице-президента.

Поскольку Хантер Байден был членом правления Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец, находясь на посту вице-президента США, призывал в 2016 году уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начавшего расследование деятельности этой украинской газовой компании, поведение Джо Байдена выглядит как коррупцию.

Тема связей Джо Байдена и его сына Хантера с украинскими бизнесменами поднималась во время первого тура дебатов между ним и Дональдом Трампом. Трамп спрашивал Джо Байдена о бизнесе его семьи в Восточной Европе, в том числе о его работе в украинском нефтегазодобывающем холдинге Burisma.