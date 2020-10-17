СМИ раскрыли состав турецкой военной группировки в Азербайджане

По информации СМИ, находящаяся сейчас на территории Азербайджана группировка турецких войск насчитывает примерно 600 человек, включая инструкторов.

Отмечается, что турецкие военные остались в стране после совместных азербайджано-турецких учений, прошедших в июле.

Военнослужащие Турции координируют действия ВС Азербайджана в ходе наступательной операции в Нагорном Крабахе и занимаются военной разведкой.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники, в Баку находятся 90 военных советников, которые обеспечивают связь подразделений с генеральным штабом. В Нахичеваньском регионе Азербайджана, граничащим с Арменией, работают 50 военных инструкторов, а в 4-м армейском корпусе ВС Азербайджана — еще 50 инструкторов.

Кроме того, 20 инструкторов направлены в столичное военное училище имени Гейдара Алиева.

По данным издания, в состав турецкой группировки входят много специалистов Военно-воздушных сил (ВВС) Турции. В частности, на авиабазе Габала дислоцированы 120 человек летно-технического состава на авиабазе, 50 инструкторов работает на военном аэродроме Евлах и еще 20 операторов беспилотников — на аэродроме Далляр.

В Азербайджане также остались 200 человек из турецкой батальонной тактической группы и 20 инструкторов на военно-морской базе.

На вооружении группировки насчитывается 18 БМП, одна реактивная система залпового огня, 10 единиц автотехники и свыше трех десятков единиц авиационной техники, включая 20 беспилотников, 6 самолетов и 8 вертолетов.

Ранее журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт заявил, что получил доказательства размещения в азербайджанском аэропорту Гянджи как минимум двух истребителей F-16. Эта информация доказывает участие Вооруженных сил Турции в конфликте в Нагорном Карабахе, так как своих F-16 у Азербайджана нет.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что Азербайджан пользуется помощью иностранных военных специалистов и наемников, главным образом из Турции и подконтрольных ей районов Сирии. Источники российских СМИ в Сирии это подтвердили, сообщив, что в Азербайджан направились сотни боевиков, причем значительную часть из них армянам уже удалось истребить.

Информацию о воюющих на стороне Азербайджана наемниках подтвердил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он рассказал прессе, что как минимум 300 сирийских боевиков были переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку из района Алеппо. Глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.