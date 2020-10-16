Глава Роспотребнадзора назвала тех, кто чаще всего болеет коронавирусом

Наибольшее число заболевших COVID-19 выявлено среди офисных работников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, врачи пока еще не могут спрогнозировать тяжесть развития коронавируса у человека даже в том случае, если он хорошо физически подготовлен и абсолютно здоров.

Попова подчеркнула, что медики по-прежнему не полностью осознают коварство вируса.

Главный санитарный врач также обратила внимание, что любые вредные привычки, включая курение, ослабляют иммунитет и делают человека менее защищенным от вируса.

Она добавила, что рисковать своим здоровьем сегодня недопустимо и призвала россиян соблюдать антивирусные меры. Масочный режим, социальная дистанция, содержание в чистоте рук и поверхностей — «это меры, которые известны давно», приводит РИА Новости ее слова, сказанные в интервью Первому каналу.

© Михаил Терещенко/ТАСС

За минувшие сутки в России зарегистрировано 15 150 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве — 5049. У 26,6% заразившихся не было никаких клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 232 летальных исхода, в том числе 54 в столице.

С начала эпидемии в стране выявлено 1 369 313 инфицированных, 23 723 человека скончались.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, лучший способ избавиться от проблем с коронавирусной инфекцией — это массовая вакцинация всего населения России.