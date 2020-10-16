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В элитном фитнес-центре в Москве умер 10-летний ребенок

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© Донат Сорокин/ТАСС

© Донат Сорокин/ТАСС

В фитнес-клубе World Class на Мосфильмовской улице скончался 10-летний мальчик.

Он внезапно потерял сознание прямо во время тренировки по боксу.

Попытки очевидцев и сотрудников клуба спасти его не увенчались успехом. Он умер на месте.

Согласно предварительной версии, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает Baza.

Пока не уточняется, проходил ли ребенок перед занятиями спортом медицинский осмотр.

Как писал ранее ridus.ru, в бассейне одного из фитнес-клубов Москвы утонул 26-летний актер Ринат Кафиятуллин. Во время заплыва ему внезапно стало плохо, и он, захлебнувшись водой, ушел на дно.

Произошедшее с Кафиятуллиным подозрительно напоминает обстоятельства гибели 32-летней Софии Конкиной — дочери знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина. 24 сентября девушку нашли мертвой в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. Как позже выяснилось, она утонула.

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