Уровень цифровой грамотности пожилых россиян выше, чем у подростков

В 16 регионах РФ уровень цифровой грамотности оказался выше, чем в среднем по стране.

Причем выяснилось, что пожилые люди обладают навыками цифровой безопасности лучше, чем подростки.

Например, 80% подростков и 68% взрослых не знают о том, что в доменных именах .РФ допустимы буквы только русского алфавита, рассказал на круглом столе в рамках полуфинала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» директор регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

По его словам, каждый второй подросток в возрасте 14−17 лет недостаточно разбирается в облачных интернет-сервисах и мессенджерах, а каждый второй ребенок в возврате 7−13 лет плохо работает с редакторами информации.

«Цифровая грамотность — это не технические, а гуманитарные знания, которые всем нам необходимы, — цитирует Гребенникова ФАН. — Это те ключевые вещи, которые нужны, чтобы компании достигли цифровой зрелости».

Как отмечает издание, 16 октября в Москве стартовал полуфинал конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв». В нем примут участие около 4 тысяч человек.

«Цифровой прорыв» представляет собой флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

В апреле в России завершилась вторая ежегодная акция Цифровой Диктант. В этом году в акции приняли участие 330 148 человек, что в 8 раз больше, чем год назад.