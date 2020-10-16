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В выходные дни россиян ожидают дождь и снег

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© pixabay.com

© pixabay.com

В ближайшие выходные на всей территории европейской части России ожидаются осадки в виде дождя и снега, сообщает Гидрометцентр.

Ухудшение погодных условий днем 17 и 18 октября связано с перемещением активного циклона через территорию Центрального федерального округа (ЦФО).

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в Московской (в том числе в Москве), Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской, Рязанской, Владимирской и некоторых других областях пройдут дождь и мокрый снег, местами сильные — до 10−25 миллиметров за 12 часов. Кроме того, ветер будет усиливаться до 15−20 метров в секунду, а местами до 22 метров в секунду.

В северной части ЦФО температура днем составит от +3 до +8 градусов, что ниже климатической нормы на 1−2 градуса. В понедельник, 19 октября, температура также будет ниже климатической нормы: +2…+9 градусов.

© pixabay.com

© pixabay.com

В Москве днем 17 октября погода ожидается без осадков, воздух прогреется до +5…+7 градусов.

В воскресенье, 18 октября, погода в столице ухудшится: прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Днем будет 6−8 градусов тепла, порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что с 15 октября в центральной части европейской территории России начнется серьезное похолодание.

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