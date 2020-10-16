Названы даты возобновления полетов из РФ в Сербию, Японию и на Кубу

Регулярные пассажирские рейсы в Сербию и на Кубу разрешены с 15 октября, сообщили в Росавиации.

Авиасообщение с Японией возобновится с 1 ноября.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 информировал, что рейсы в Сербию будут выполняться по маршруту Москва — Белград, а на Кубу — из российской столицы в города Кайо-Коко и Санта-Клара. Их планируется совершать дважды в неделю.

Также два раза в неделю будут летать самолеты из Москвы в Токио и один раз в неделю — из Владивостока в Токио.

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Как отмечает ФАН, правительство РФ распорядилось увеличить количество рейсов в ОАЭ, Швейцарию, Белоруссию и на Мальдивы.

По информации ТАСС, авиакомпания Azur Air планирует запустить рейсы на Кубу с 4 ноября, а продажа билетов на рейсы из Москвы в Белград открыта пока только у «Аэрофлота», который планирует выполнить первый рейс 29 октября.

Напомним, международное пассажирское воздушное сообщение было прервано в конце марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции. К настоящему времени из России можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Молдову, на Мальдивы.

20 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении рейсов еще в четыре страны — Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Южную Корею. К Новому году Россия может открыть полеты еще по двум туристическим направлениям — в Доминиканскую республику и на китайский остров Хайнань.