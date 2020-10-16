найти ×
   
  • USD +0.02
    77.96
  • EUR -0.15
    91.30
СохранитьСохранено0
×

002198

Минпросвещения РФ не собирается переводить школы на дистанционное обучение

Small f1a6d446e0
© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Министерство просвещения РФ не планирует переводить школы на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В ходе общения с медалистами международных олимпиад 2020 года в Фундаментальной библиотеке МГУ он подчеркнул, что таких планов нет и быть не может.

По его словам, если бы школьное обучение перешло в онлайн, медалисты не стали бы теми, кем стали.

«Потому что обучение — это общение и с учителями, и с одноклассниками», — цитирует министра ФАН.

Кравцов также сообщил, что заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников может пройти весной 2021 года на базе Образовательного центра «Сириус». Он отметил, что в нем примут участие финалисты не только этого года, но и прошлого.

По понятным причинам заключительный этап олимпиады среди школьников 2019—2020 учебного года не проводился. По мнению самих учащихся, это негативно сказалось на мотивации многих молодых людей, пишет издание.

Кроме того, министр заверил, что массовых закрытий российских школ из-за коронавируса не наблюдается. «Те случаи, которые есть и в других регионах, они единичные, каких-то массовых закрытий школ нет», ― приводит его слова газета «Известия».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении в школы после двухнедельных каникул лишь учеников младших классов (с первого по пятый). Старшеклассники с 18 октября начнут учиться, сидя дома. Распоряжение пока действует до начала ноября.

Жители столицы в основной массе не поддержали указ мэра Москвы Сергея Собянина о переводе учеников старших классов средних школ на дистанционное обучение. Полностью одобрили решение градоначальника лишь 22% горожан.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре отметили, что в переводе на «удаленку» нуждаются классы, в которых отмечено несколько случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает «360», губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить школы к переводу на дистанционное обучение при большом числе заболевших.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Анна ФедороваПолитолог
Как правильно обсуждать проблемы демографии

Обсуждение демографии у нас в России идёт по унылым паттернам.

00373читать позжечитаю позже
Животные
«Попался, который кусался»: пес добился сладкой мести
14020703читать позжечитаю позже
Юмор
Смешной кошачий танец попал на видео
11030177читать позжечитаю позже

главное


Космос
Что привезет с астероида Бенну станция OSIRIS-REx

До начала исторического отбора образцов осталось меньше двух недель.

004408читать позжечитаю позже

Космос
Как игра света и тени помогает разгадать тайны Солнечной системы27 августа

Контраст между ярким и темным позволяет увидеть космос совсем с другой стороны.

5027533читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM