Минпросвещения РФ не собирается переводить школы на дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ не планирует переводить школы на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В ходе общения с медалистами международных олимпиад 2020 года в Фундаментальной библиотеке МГУ он подчеркнул, что таких планов нет и быть не может.

По его словам, если бы школьное обучение перешло в онлайн, медалисты не стали бы теми, кем стали.

«Потому что обучение — это общение и с учителями, и с одноклассниками», — цитирует министра ФАН.

Кравцов также сообщил, что заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников может пройти весной 2021 года на базе Образовательного центра «Сириус». Он отметил, что в нем примут участие финалисты не только этого года, но и прошлого.

По понятным причинам заключительный этап олимпиады среди школьников 2019—2020 учебного года не проводился. По мнению самих учащихся, это негативно сказалось на мотивации многих молодых людей, пишет издание.

Кроме того, министр заверил, что массовых закрытий российских школ из-за коронавируса не наблюдается. «Те случаи, которые есть и в других регионах, они единичные, каких-то массовых закрытий школ нет», ― приводит его слова газета «Известия».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении в школы после двухнедельных каникул лишь учеников младших классов (с первого по пятый). Старшеклассники с 18 октября начнут учиться, сидя дома. Распоряжение пока действует до начала ноября.



Жители столицы в основной массе не поддержали указ мэра Москвы Сергея Собянина о переводе учеников старших классов средних школ на дистанционное обучение. Полностью одобрили решение градоначальника лишь 22% горожан.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре отметили, что в переводе на «удаленку» нуждаются классы, в которых отмечено несколько случаев заражения коронавирусом.



Как сообщает «360», губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить школы к переводу на дистанционное обучение при большом числе заболевших.

