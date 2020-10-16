Онищенко выступил за сокращение новогодних каникул до двух дней

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до двух дней.

Такой была его реакция на решение правительства сделать 31 декабря 2021 года нерабочим днем.

Парламентарий поддержал данное решение, так как считает, что 31 декабря «никто» не работает, хотя этот день всегда был рабочим.

В то же время Онищенко заявил о необходимости сократить остальные десять дней новогодних каникул. «Идеально — это когда с 31-го на 1-е встретили Новый год, 2-го пришли на работу», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, не следует добавлять еще один выходной день в период длительных новогодних праздников. Онищенко подчеркнул, что такие продолжительные каникулы негативно отражаются на работоспособности людей.

Он добавил, что в эти дни большая нагрузка ложится на врачей. «В этот период увеличивается резко число травм автомобильных, травм бытовых, травм, связанных со всякими петардами, и так далее, — пояснил бывший главный санитарный врач России. — Для наших врачей неотложной помощи это самые тяжелые дни».

Ранее Онищенко уже высказывал свое негативное отношение к длительным новогодним каникулам. В частности, он заявил, что в условиях, когда России необходимо восстанавливать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса COVID-19, долгие новогодние праздники становятся просто «безобразием». После всех ковидных мероприятий «страна еще десять дней будет бражничать».

По оценке Онищенко, дополнительный выходной не дает человеку ничего, кроме промятого дивана, телевизора с уже почти сакральными фильмами, алкоголя в неограниченном количестве и переедания. Депутат напомнил, что раньше нерабочий период заканчивался уже 2 января, и население это вполне устраивало.

Как писал ridus.ru, всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов.