Итальянский вирусолог объяснил, почему в Европе растет заболеваемость COVID

Известный профессор Массимо Галли, директор Института биомедицинских исследований в Милане, рассказал, как проходит вторая волна коронавируса в Европе.

По мнению вирусолога, всплеск заболеваемости в Италии, который на этой неделе достиг максимума за всю историю пандемии, — это не результат массового тестирования. Ученый уверен, что заболеваемость коронавирусом действительно растет из-за второй волны.

У Италии есть две недели, чтобы замедлить скорость передачи коронавируса, иначе она рискует пойти по стопам европейских соседей. Если не ввести первые ограничительные меры, это может привести к объявлению жесткого карантина, который никому не будет выгоден, — говорит Галли.

Итальянские специалисты по здравоохранению заявили, что вторая волна COVID-19 достигла «острой фазы». Достаточно взглянуть на отделения интенсивной терапии, которые снова начали заполняться больными COVID-19.

Вирусолог считает, что ситуация может повторить весенний сценарий, когда все больницы были переполнены пациентами. Уже в Милане, по его словам, растет число пожилых пациентов с коронавирусом; это значит, что местные власти не справляются с контролем пандемии.

Тенденция уже есть, и она откровенно тревожна. И она прослеживается не только в Италии, но и во многих других странах. Я беспокоюсь, что новых общенациональных ограничений, принятых за последние две недели, включая обязательное ношение масок и закрытие ресторанов, недостаточно, — говорит итальянский вирусолог.

Сегодня, 16 октября, в регионе Кампанья закрылись до конца месяца школы. Это произошло после того, как Италия сообщила о новом рекордном суточном числе подтвержденных случаев инфицирования: 8804 заболевших в четверг, в том числе более 2000 в Ломбардии и 1000 в Кампанье.

Число новых подтвержденных случаев заболевания достигло рекордного уровня и в Чешской Республике, где также закрыты школы, и в Польше, где ограничено время работы ресторанов и закрыты спортивные залы. Франция, где тоже наблюдается рост заболевших, ввела комендантский час в Париже.