Четвероногий робопес ANYmal встал на колеса

Команда разработчиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха рассказала о своем новом проекте. Инженеры усовершенствовали четвероногого робота ANYmal, и теперь он может передвигаться намного быстрее человека.

Конечно, стандартные ходячие роботы неплохо преодолевают сложные препятствия и могут свободно перемещаться по разным поверхностям. Но колеса по-прежнему крайне удобны и безопасны для передвижения, — пишут инженеры ETH Zurich.

Вот почему разработчики добавили приводные колеса к своему стандартному роботу ANYmal, который уже несколько лет тестируется специалистами. Да-да, это тот самый брат-близнец робота из Boston Dynamics.

ANYmal — это четвероногий робот, который был специально разработан для коммерческого и промышленного применения. Он пригоден для использования на опасных объектах, таких как нефтяные и газовые станции или шахты.

Он весит всего около 30 килограммов и способен переносить около 10 килограммов. ANYmal может двигаться со скоростью, эквивалентной скорости быстро идущего человека, и работать от двух до четырех часов на одном заряде батареи.

Передвигаясь на четырех механических ногах, он способен бегать по неровной местности и даже подниматься по лестнице. Однако, когда дело доходит до простого перемещения по коридорам или тротуарам, робот будет расходовать значительно меньше энергии, просто катясь на колесах.



Новая разработка ученых решила эту проблему. Они добавили роботу четыре моторных колеса, прикрепленных к каждой из его ножек. Благодаря этому усовершенствованию робот может перемещаться со скоростью до четырех метров в секунду.

Если ANYmal нужно снова переключиться на ходьбу, бортовые датчики контролируют крутящий момент в каждом колесе.