«Точка сборки страны»: эксперт объяснил суть законопроекта о Госсовете

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете. Документ определяет не только статус и роль Госсовета, но и основы функционирования публичной власти в стране.

В тексте законопроекта указано, что под публичной властью подразумеваются федеральные органы госуправления, региональные органы управления и муниципальные органы, осуществляющие свою деятельность «в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития России».

Как рассказал глава комитета Совфела по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в задачи Госсовета будет входить подготовка предложений президент РФ по социально-экономическому развитию. Кроме того, Государственный совет займется вопросами взаимодействия органов публичной власти и обсуждением основных направлений внутренней и внешней политики. А еще Госсовет примет участие в разработке и утверждении критериев эффективности региональных и муниципальных органов управления.

В законопроекте также определяется состав органа. Возглавлять Госсовет будет президент РФ. Членами Государственного совета по должности являются премьер-министр РФ, председатель Совфеда, спикер Госдумы, глава администрации главы государства и губернаторы.

По решению президента в Госсовет могут быть включены представители думских политических партий, представители местного самоуправления и прочие лица. При этом законопроект запрещает входить в состав Государственного совета людям, имеющим иностранное гражданство и счета в зарубежных банках.

Важно подчеркнуть, что Государственный совет не является органом государственной власти, поскольку не обладает властными полномочиями. Госсовет как конституционный государственный орган действует в рамках конституционных полномочий главы государства, — заявил Клишас.

«Госсовет становится точкой сборки страны, — отметил в интервью ridus.ru член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков. — Согласно законопроекту, Госсовет — это координатор органов публичной власти. Сюда входят и президент, и премьер-министр, и глава администрации президента, и руководители обеих палат парламента, и губернаторы. Эта площадка, на мой взгляд, существенно улучшит коммуникации между федеральными, региональными и муниципальными органами управления».

«Более того, Госсовет станет неким проектным офисом, в рамках которого будут работать комиссии, определяющие те или иные направления социально-экономической политики. Я думаю, что законопроект Путина — это реализация на практике конституционной поправки об усилении роли публичной власти. Уверен, что документ будет поддержан Госдумой и Советом Федерации», — заключил эксперт.