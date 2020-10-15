Как Китай в третий раз смог быстро остановить вспышку COVID

Пока весь мир снова уходит на карантин, китайцы в очередной раз быстро и без паники пресекли новую вспышку коронавируса.

Почти десять миллионов человек в китайском городе Циндао в настоящее время прошли тестирование на коронавирус, заявили официальные лица в четверг, 15 октября. В очередной раз вспышка коронавируса была подавлена благодаря дисциплине и четкому плану властей.

Заместитель мэра города Луань Синь сказал, что было проведено более 9,9 миллиона тестирований, уже 7,6 миллиона человек получили свой результат. Такая масштабная проверка, по мнению местных медиков, помогает вовремя заметить рост заболевших.

Важно вовремя реагировать и устранять даже небольшие очаги инфекции. Так, последнее тестирование выявило 13 новых заболевших в городе. Мы еще работаем над определением точного источника вспышки, но уже можем сказать, что все новые случаи заболевания в городе между собой связаны, — заявил Луань.

За четыре дня в городе протестировали более 9,4 миллиона жителей. Еще полтора миллиона тестов проведут к пятнице. Массовое тестирование начали после того, как в муниципальной больнице Циндао зафиксировали несколько случаев заболевания.

Сообщается, что в этой больнице проходят лечение пациенты с коронавирусом, которые прибыли из других стран. После того как эпидобстановка внутри больницы вышла из-под контроля, директор учреждения Дэн Кай был отстранен от должности.

Из 13 заболевших с подтвержденным COVID-19 восемь проходили лечение в больнице, а один больной является членом семьи пациента. Власти не поделились подробностями о других четырех больных, но известно, что все они связаны с больницей.

Вспышка в Циндао прервала двухмесячную полосу без каких-либо сообщений о новых случаях заболевания коронавирусом в Китае. И в отличие от других крупных китайских городов, где случились всплески заболеваемости, в Циндао не был введен строгий карантин для жителей.

По мнению местных экспертов, дисциплина, а также массовое тестирование помогает Китаю держать пандемию под жестким контролем.