Поможет ли вакцина от гриппа защититься от COVID

Сейчас большинство терапевтов агитируют своих пациентов делать прививку от гриппа. Это особенно важно во время пандемии коронавируса, которая все никак не хочет отступать.

Поэтому у многих возникает вопрос, сможет ли вакцинация от гриппа защитить от коронавируса. Также люди интересуются, как различить эти вирусные заболевания, так как их симптомы очень похожи.

На самом деле симптомы разные. В первый день недомогания еще можно их спутать, но потом по симптомам все становится ясно. Например, при гриппе у вас не пропадет обоняние и вкус, а при коронавирусе вряд ли начнется насморк. Сейчас не зря советуют при первых симптомах вызывать врача. Хороший специалист точно определит заболевание и назначит правильное решение, — пояснил ridus.ru доктор медицинский наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Также при подозрении на коронавирус вам наверняка предложат пройти тестирование. Это поможет определиться с дальнейшими назначениями врача.

Так как специального лечения от коронавируса до сих пор нет, при легкой форме, которую могут спутать с ОРВИ, таблетки от гриппа не сильно навредят, считает вирусолог. Жаропонижающие или антисептик для горла могут облегчить ваше самочувствие. А вот вакцина против гриппа никак не поможет при коронавирусе.

Вакцину от гриппа предлагают сделать для того, чтобы защитить себя хотя бы от одного заболевания. Это разгрузит больницы и врачей.



Эксперты Роспотребнадзора считают, что вакцинация против гриппа — это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В 2020 году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска — 75%.

Медики настоятельно советуют сделать прививки пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, работникам школ и медицинских центров.

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.