В чем опасность бумажных салфеток при насморке

Американская корпорация Kimberly-Clark, которая несколько десятилетий занимается выпуском продуктов для личной гигиены, отозвала партию бумажных салфеток. По мнению экспертов, салфетки могут быть опасны для применения.

Во время проверки выяснилось, что в хлопчатобумажных одноразовых салфетках обнаружили Pluralibacter gergoviae — энтеробактерии, вызывающие кишечные расстройства, поражения органов выделения, дыхания и размножения, — говорится в заявлении компании.

По мнению экспертов, эта бактерия может быть условно-патогенным микроорганизмом и являться частью нормальной кишечной флоры. Но для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом она может быть опасна.

Согласно официальным данным, в компанию поступало несколько жалоб на появление раздражения после применения салфеток.

Важно понимать, что бактерии с салфетки могут легко попасть в ваш организм через небольшие ранки. Бумажные салфетки люди часто используют при насморке: из-за постоянного трения на носу и вокруг него могут образоваться микроскопические раны, которые являются очагами инфекции.

Обычно бумажные салфетки жесткие и могут травмировать кожу лица. Медики рекомендуют пользоваться либо специальными салфетками, либо обычным тканевым платком.



Недорогие салфетки, как правило, обладают низким качеством. В их составе могут быть токсичные химические вещества. Также производители часто добавляют ароматизаторы, которые вызывают аллергическую реакцию.