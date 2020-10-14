Беременность строгого режима: гинеколог дала советы на случай карантина

Последние несколько дней в СМИ обсуждают вероятность введения карантина из-за второй волны коронавируса. Это значит, что могут снова закрыть рестораны, частные медицинские центры, а также ввести пропуска.

Вспоминая весенний локдаун, многие жаловались, что было трудно попасть на приемы к врачам. К тому же не все клиники были готовы к работе в пандемию. Во время беременности регулярные посещения специалистов крайне важны, поэтому девушки беспокоятся, как будут работать женские консультации, если введут ограничения.

«Ридус» пообщался с к. м. н., акушером-гинекологом Екатериной Васильевной Федоровой, которая рассказала, как беременным сохранить здоровье на карантине.

Каждая беременная должна посетить гинеколога, терапевта, отоларинголога, стоматолога и офтальмолога во время вынашивания ребенка. Но в период пандемии мы столкнулись с тем, что не всегда возможно безопасно ходить в поликлинику. Если речь идёт о плановых визитах к лечащему врачу или на УЗИ, то это не нужно откладывать. Соблюдайте необходимые меры предосторожности: надевайте маску и перчатки, а также используйте антисептики. Если нет жалоб, во время карантина можно отложить визиты к лору и стоматологу, — пояснила ridus.ru Федорова.

Во время похода в поликлинику или частный медицинский центр убедитесь, что там соблюдаются все меры безопасности: производится дезинфекция помещения, измеряется температура у посетителей.

При недомогании во время беременности необходимо связаться с лечащим врачом, он подскажет правильный алгоритм действий. При явных признаках простуды лучше вызвать скорую и избегать контакта с другими людьми, советует гинеколог.

При первых симптомах простуды можно использовать народные средства, укрепляющие иммунитет. Например, отвар брусники, чай с мёдом, лимоном и малиной, корень имбиря в небольших количествах. Также советую прививать от гриппа членов своей семьи, так как осень и зима — время вирусных заболеваний. С помощью вакцинации вы оградите беременную от лишних рисков, — рассказала ridus.ru врач.

Если из-за второй волны коронавируса введут ограничения на прогулки, как это было весной, то наша активность неизбежно снизится. Для пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями и беременных это крайне нежелательно.

Беременной важно бывать на свежем воздухе, поэтому выходить на прогулки можно, считает наша собеседница. Но рекомендуется выбирать малолюдные парки и соблюдать санитарную дистанцию. Кроме того, нужно избегать переохлаждения, поэтому желательно заранее рассчитывать маршрут и время прогулки.