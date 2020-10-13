Кто отправляет наемников из России в зону конфликта в Нагорном Карабахе

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем является уголовно наказуемым преступлением, согласно 208-й статье Уголовного кодекса РФ. Тем не менее процесс вербовки боевиков в зону военного конфликта в Нагорном Карабахе идет полным ходом: вербовщиков интересуют добровольцы, имеющие армянские корни, но обладающие гражданством США, Франции и России.

Накануне журналисты выяснили, что большую роль в нагорнокарабахском конфликте играют иностранные боевики. Участники «добровольческих» отрядов откровенно рассказывали «Новой газете» и «Би-би-си», что прибыли в зону боевых действий для войны с азербайджанцами.

Без излишней секретности функционирует и VoMA Center, открыто декларирующая свои цели.

Рано или поздно нам предстоят большие испытания и войны. Мы можем сдерживать врага или раз и навсегда решить вопрос посредством победы. Для этого недостаточно боеспособной армии на передовой, нужен также подготовленный тыл. Гражданские лица, имеющие военную специальность, умеющие пользоваться оружием и способами выживания в экстремальных условиях. Именно такое гражданское население, по сути, станет резервной армией. Именно в этих условиях станет возможным создание государства-крепости и нации-армии.

Общественная организация существует на пожертвования. Одна из свежих инициатив VoMA заключается в формировании горнострелкового батальона для участия в нагорнокарабахском конфликте. За деньги спонсоров «добровольческий» отряд пройдет ускоренный курс военной подготовки, получит необходимое обмундирование, после чего будет введен в боевые действия на закрепленных территориях под командованием МО Армении.

Для будущих боевиков из России у VoMA существует даже отдельная программа.

Для армян из РФ будут организованы чартерные рейсы из Москвы в Ереван. Мы готовы частично или в полном размере оплатить перелет в один конец. По приезде в Ереван появиться по адресу Арменакяна, 121/7, Норк-Мараш, задний двор гостиницы «Наири».

Примечательно, что инициатива VoMA по созданию горнострелкового батальона пришлась на период между июльскими событиями в Товузе и текущим обострением в Карабахе — это подтверждают ролики общественной организации.

По какой-то причине VoMA занимается созданием интернациональных формирований совершенно открыто. Однако не исключено, что подобных вербовочных центров существует куда больше одного. Ведь с призывами вступать в ряды «добровольческих» батальонов ранее выступали и глава Союза армян России Ара Абрамян и главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян.

Но что будут делать обученные и отправленные в зону конфликта на деньги жертвователей боевики, когда стихнут бои в Нагорном Карабахе? Куда вернутся российские граждане армянского происхождения, получившие боевой опыт и доступ к оружию? Ведь история знает случаи инфильтрации оружия из зоны боевых действий и его применения в России. Руководству общественной организации VOMA Center стоило бы перечитывать УК РФ каждый раз, когда оно оплачивает очередной билет в один конец для воюющего на стороне Армении добровольца.