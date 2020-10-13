Законопроект о новых полномочиях КС принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, дающий Конституционному суду право выносить постановления об исполнении решений межгосударственных органов. Документ поддержали 348 депутатов, трое выступили против.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Конституционный суд, согласно новому законопроекту, сможет «решать вопросы о возможности исполнения постановлений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоренностей».

Если эти решения противоречат положениям Конституции России (а значит, интересам нашей страны), закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет, — пояснил Володин.

Также новый закон позволит КС проверять принимаемые законопроекты на конституционность. Если суд не подтвердит конституционность того или иного законопроекта, то документ будет снят с дальнейшего рассмотрения, передает ТАСС.

Ранее Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о правительстве РФ. Новый закон закрепляет порядок формирования кабинета министров при участии парламента, а также предусматривает ряд ограничений для членов правительства.