Ученые объяснили, когда на улице стоит надеть маску

Почти все задокументированные случаи передачи коронавируса происходили в помещении, где людям не удавалось соблюдать безопасную дистанцию. В новом исследовании эксперты утверждают, что на улице риск подхватить вирус тоже есть.

Ученые проанализировали китайские исследования, в которых специалисты изучали случаи заражения в ресторанах, домах, на фабриках, в офисах, на конференциях, в поездах и самолетах.

В исследовании приняли участие более 25 тысяч человек с коронавирусом, которые рассказали, где могли заразиться. Среди всех специалисты выделили 6% случаев заражения, которые произошли не в помещении или транспорте.

Речь идет о спортивных мероприятиях и концертах, проходивших на открытом воздухе. В большинстве случаев людям не удавалось соблюдать санитарную дистанцию. Научно доказано, что при громких разговорах, пении и физических упражнениях человек выделяет крупные аэрозольные частицы, в которых может быть вирус.

Эти данные свидетельствуют, что на открытом воздухе гораздо безопаснее, чем в помещении, при той же активности и расстоянии. Речь идет о повседневных занятиях, которые не требуют от нас большой активности. Однако на спортивных мероприятиях или концертах, проходящих на улице, мы все равно рекомендуем носить маски, — пишут авторы исследования.

Также специалисты высказались по поводу посещения кафе и ресторанов в период пандемии. По мнению ученых, в этих местах даже при сохранении дистанции между столиками сложно обеспечить полную безопасность.

Дело в том, что, помимо тесного контакта, в ресторанах посетители по объективным причинам не носят маски. Очень часто в таких заведениях звучит громкая музыка, из-за чего посетителям приходится громко разговаривать; в результате аэрозольные частицы, содержащие вирусы, разлетаются на большие расстояния.