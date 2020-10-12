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Сексолог рассказала о пользе супружеских измен для укрепления брака

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© freepik.com

© freepik.com

Сексолог Оксана Бачинская раскрыла положительные и отрицательные стороны супружеских измен.

По ее словам, нельзя однозначно утверждать, вредят измены или нет.

Она отметила, что зачастую введение третьего человека в семейную систему — любовника или любовницы — служит для брака подпоркой.

«То есть семейная система начинает пошатываться, приходит кто-то третий и выступает в роли подпорки, — цитирует Бачинскую ФАН. —  Брак так или иначе сохраняется, семейная система становится более устойчивой».

В результате любовник и любовница перестают быть актуальны и нужны, пояснила эксперт.

© pexels.com

© pexels.com

Также сексолог подчеркнула, что важно учитывать помимо физического контакта другие факторы, сопровождавшие измену.

«Что так ранило, собственно? То, что он или она занимались сексом с другим человеком или степень близости, возникшей между любовниками ранила?» — приводит слова Бачинской издание.

Как писал ранее ridus.ru, по мнению сексологов, в последнее время в России растет количество женщин, у которых до брака было большое число партнеров. Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, почему это происходит, и поделился результатами исследования, в котором приняли участие около тысячи россиянок.

Также была раскрыта одна из самых частых претензий мужей к женам.

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