Стали известны подробности ЧП со стрельбой в Нижегородской области

В поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу из охотничьего ружья.

В результате на месте были убиты трое мужчин, а еще три человека, включая бабушку стрелка, госпитализированы с огнестрельными ранениями. Позже она скончалась в больнице на операционном столе, сообщает «112».

По свидетельству местного жителя, раздалось около 10 выстрелов.

В беседе с «360» он сообщил, что Монахов выбежал из квартиры и открыл огонь по автобусу и окнам домов.

Как сообщает «РЕН ТВ», один из жителей видел, как парень стрелял по людям, включая свою бабушку.

По информации Bаza, 12 октября Даниил Монахов, приехавший из Нижнего Новгорода в село Большеорловское погостить к своей бабушке, поссорился с ней и выстрелил в нее из ружья. Затем он застрелил соседа, бросившегося на помощь к женщине.

Затем молодой человек вышел из дома и стал стрелял по случайным прохожим. В конце концов он подошел к остановке у своего дома и открыл огонь по подъехавшему автобусу. К счастью, водитель быстро сориентировался и уехал. Позже он рассказал полицейским, что, когда он подъехал к остановке, то сначала услышал выстрелы за домом, а потом увидел, как пожилой мужчина в нескольких десятках метров от остановки упал, поднялся и побежал. По словам водителя, затем из подъезда вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус.

С места преступления Монахов скрылся в лесу. Сейчас его ищут с помощью инфракрасных тепловизоров и служебных собак.

Согласно базе данных Росгвардии, с 17 сентября 2020 года он является законным владельцем охотничьего гладкоствольного ружья.

Как сообщает Life Shot, судя по странице Монахова в соцсети, он очень увлекался компьютерными играми, включая Assassin’s Creed и S. T.A.L.K.E.R. Персонаж первой из них стоит у него на аватарке.

По данным источника паблика, Монахов — инвалид детства третьей группы из-за врожденного порока сердца и бронхиальной астмы. С этого года он учился в профинтернате и утром 12 октября присутствовал на занятиях. Отсидел одну пару, а потом отпросился у завуча, сообщив ему, что его якобы вызвали в военкомат. Никаких подозрений парень не вызывал и был очень спокойным.

Опубликовано видео с места происшествия.

