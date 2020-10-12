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Из-за массового отравления детей в Махачкале закрыли пять детских садов

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© pexels.com

© pexels.com

Массовое отравление детей стало причиной временного закрытия пяти детсадов в Махачкале.

Согласно данным Роспотребнадзора, с 8 по 11 октября острая кишечная инфекция была обнаружена у 75 воспитанников детских садов столицы Дагестана.

При этом в пяти детсадах города была выявлена групповая заболеваемость, а в семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях было зарегистрировано 18 случаев отравления.

«Возраст большинства заболевших детей — от 3−6 лет (89%), — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора по Дагестану. — В Республиканский кожно-венерологический диспансер госпитализировано 47 детей в состоянии легкой и средней степени тяжести, на амбулаторном лечении находятся 28 детей.

По факту отравления административное расследование начато в отношении поставщика пищевой продукции, а в цехе по производству молочной продукции индивидуального предпринимателя проведена проверка.

Как писал ранее ridus.ru, причиной массового отравления учащихся и работников спортивной школы-интерната олимпийского резерва в якутском селе Чурапча стали рыбные консервы.

Также сообщалось, что в дагестанском городе Кизляре более 130 человек попали в больницы с острой кишечной инфекцией в результате отравления питьевой водой.

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