В Великобритании готовы вводить новые коронавирусные ограничения

Власти Великобритании и местные медики выступили с заявлением, что в ближайшее время в стране ожидается рост количества заболевших. Миллионы людей ждут, что скоро в отдельных районах Англии будут ужесточать карантинные меры.

В Великобритании начался переломный момент. Похожее мы наблюдали в марте, после чего пришлось срочно принимать ограничительные меры. Сейчас мы уже заранее готовимся, чтобы не допустить весеннего сценария, — говорят местные власти.

По словам медиков, сценарий развития пандемии уже известен, поэтому можно заранее предположить, когда будет всплеск заболевания.

Во всей Европе, включая Великобританию, за последние несколько недель после полного возобновления привычной жизни возросло число случаев заболевания коронавирусом. Напомним, что в конце лета в стране снова заработали школы, университеты, заводы и торгово-развлекательные центры.

Несмотря на то, что общие противоэпидемиологические рекомендации соблюдались, этого оказалось мало. Без строгих ограничений число заболевших снова пошло вверх.

Количество инфицированных растет по всей Англии: в крупных городах, таких как Ливерпуль, Манчестер и Ноттингем, в последнее время регистрируется более 500 случаев на 100 000 человек. Такая же статистика наблюдается в Мадриде и Брюсселе.



В двух крупнейших городах Шотландии, Глазго и Эдинбурге, за 16 дней закрыты все пабы и рестораны, чтобы затормозить распространение вируса.