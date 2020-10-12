Завис сервис по подаче данных на удаленке. Работодатели опасаются штрафов
- 12 октября 2020, 16:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
У московских работодателей появились сложности с подачей данных о сотрудниках на удаленке из-за сбоев в работе сервиса.
Оказалось, что подать сведения через раздел сайта mos.ru невозможно. При этом сегодня последний день подачи данных.
«В настоящий момент услуга недоступна, — гласит объявление на сайте, — Мы занимаемся обновлением и настройкой услуги, чтобы она работала лучше и удобнее».
По словам работодателей, также «зависает» горячая линия, где должны рассказать об альтернативных способах передачи данных и помочь с проблемами с электронной цифровой подписью.
В связи с этим работодатели обеспокоены тем, что их могут ожидать штрафы и даже приостановка деятельности за непредоставление данных. Правда, некоторые высказывают надежду на то, что мэрия сдвинет сроки предоставления данных из-за неготовности сайта к такому наплыву заявок.
В свою очередь, в мэрии обвинили работодателей в «обрушении» сервиса по подаче сведений о работниках на удаленке. Дело в том, что большинство из них приступили к загрузке документа 12 октября, хотя сервис был запущен 9 октября, за несколько дней до окончания срока подачи сведений о работниках, переведенных на удаленный режим.
В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений. При проверке исполнения требований указа мэра Москвы № 97-УМ данная ситуация будет учитываться, — сообщили «Подъёму» в департаменте информационных технологий Москвы.
Как рассказала ridus.ru главный бухгалтер одного из изданий, идея подачи подобных данных совершенно не продумана.
Мэр просит указывать в сведениях и тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера, однако суть этих договоров заключается в том, что работодателя не касается, где, когда и каким образом сотрудники выполняют свою работу. Они не состоят в штате и поэтому не придерживаются правил внутреннего трудового распорядка. По условиям ГПХ, им не диктуют режим, они могут где-то в штате числиться, — объяснила она, отметив также, что файл Excel, который предлагалось скачать с сайта mos.ru как шаблон, закрыт для редактирования и запаролен, из-за чего пришлось рисовать вторую таблицу заново.
Согласно информации, опубликованной на сайте «Система Главбух», московских работодателей обязали с 5 октября 2020 года перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. «С 12 октября 2020 года сведения надо предоставлять еженедельно по понедельникам в электронном виде через личный кабинет организации или предпринимателя на портале mos.ru», — уточняется на сайте.
При этом обращается внимание на то, что загрузить сведения можно уже с 9 октября.
Штраф за непредоставление или неполное предоставление сведений составляет для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей, а для ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Если действия или бездействие работодателя повлекли вред здоровью, штраф составит от 500 тысяч до миллиона рублей, или же деятельность приостановят на 90 суток.
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