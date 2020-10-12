Японские ученые выяснили срок жизни коронавируса на коже человека

Ученые из Медицинского университета Киото в Японии выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, сохраняет жизнеспособность на коже человека в течение примерно 9 часов. Это в пять раз выше, чем продолжительность способности к заражению у вируса гриппа, что отчасти объясняет быстрое распространение новой болезни.

Согласно публикациям в японской прессе, результаты исследования жизнеспособности коронавируса были получены в ходе экспериментов, когда на кожу человека наносили по 100 тысяч образцов SARS-CoV-2 и вируса гриппа, а затем измеряли время, которое проходит до их гибели.

Во время экспериментов вирусы гриппа теряли жизнеспособность всего за 1−2 часа, тогда как коронавирус в отдельных случаях сохранял свои свойства вплоть до 11 часов. Также исследования показали, что обработка кожи 80-процентным этиловым спиртом уничтожает вирусы за 15 секунд. Почти столь же эффективно мыть руки с мылом не менее 15 секунд и еще 10 секунд смывать мыло под проточной водой. Даже простое омывание рук проточной водой позволяет очистить кожу от 99% вирусов.

Ранее команда ученых из Австралии обнаружила, что коронавирус может выживать на поверхности бытовых предметов до 28 дней. Все это время вирус способен существовать при низких температурах на непористых или гладких поверхностях, таких как стекло, нержавеющая сталь и винил. На тканях, бумаге и банкнотах SARS-CoV-2 держится чуть хуже, но все равно может находиться длительное время.

Оба исследования еще раз доказывают необходимость соблюдать гигиену и тщательно дезинфицировать поверхности во время пандемии. Также крайне важно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком после прогулок.



Как сообщал ridus.ru главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Авдеев уверен, что пандемия коронавирусной инфекции продлится еще как минимум год. Врач отметил, что в российской системе здравоохранения не хватает врачей с уже сформировавшимся иммунитетом, чтобы полностью покрыть потребности новых пациентов. Кроме того, до сих пор нет эффективных схем лечения COVID-19, а рекомендации постоянно меняются.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что к середине ноября пиковый период второй волны коронавируса в России будет пройден, хотя уровень заболеваемости в октябре в любом случае будет превышать весенние показатели.

С Авдеевым согласен завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Он спрогнозировал дату победу над пандемией к концу 2021 года из-за роста иммунитета у населения. Зверев указал, что в настоящее время антитела к коронавирусу имеют 30−40% жителей России, в ближайшее время этот показатель возрастет до 70%. До этого времени заболеваемость будет расти.